В воскресенье российские самолеты разбомбили лагеря оппозиции вблизи Идлиба на северо-западе Сирии, убив по меньшей мере девять гражданских лиц. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки". О российской атаке на оплот сирийской оппозиции сообщили очевидцы и спасатели. По словам свидетелей, военные самолеты при поддержке артиллерии сирийской армии также сбросили бомбы на леса рядом с временными лагерями к западу от Идлиба. Россия и ее сирийские союзники, заявляющие, что их мишенями являются приюты вооруженных группировок, и отрицают, что наносят удары по гражданским лицам, не прокомментировали произошедшее. Служба гражданской обороны оппозиции сообщила, что среди погибших в результате ударов по переполненным лагерям были трое детей и женщина; более 70 человек были ранены и доставлены в полевых госпиталей. Более 4 миллионов человек живут в контролируемом оппозицией густонаселенном районе вдоль сирийско-турецкой границы. Большинство из них были изгнаны туда в результате военных действий под руководством России, направленных против сирийской оппозиции. Напомним, израильские военные авиаударом вблизи Дамаска уничтожили центр уборки иранских дронов в Сирии, накрыв его бомбами в пятницу, 21 октября. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.