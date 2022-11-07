Технологический гигант Meta (бывший Facebook) планирует начать масштабные увольнения сотрудников на этой неделе. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal. По информации источников издания, ожидается, что увольнения коснутся многих тысяч сотрудников, объявление об этом планируется сделать уже в среду. Сообщается, что увольнения станут первым широким сокращением численности персонала за всю историю компании. Хотя в процентном отношении сокращение будет меньше, чем в Twitter. На сегодняшний день, по данным компании, в Meta работает более 87 тыс сотрудников. Ранее компания Twitter сообщила о масштабных увольнениях сотрудников. Маск после приобретения Twitter распустил совет директоров. Таким образом, он укрепил свой контроль над компанией. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.