Мэр второго по размеру латвийского города Даугавпилса Андрейс Элксниньш назвал Крым российским и уклонился от ответов на прямые вопросы войны, которую начала Россия против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на латвийский портал Delfi. Элксниньша несколько раз переспрашивали, что он может сказать о победе Украины и поражении России, на что он несколько раз отвечал, что в войне не будет победителей и это человеческая трагедия. "В Украине война – это ясно и очевидно, Россия ведет войну не на территории своей страны, это очевидно", – единственное, что он смог ответить на просьбу назвать, кто является агрессором в этой войне. Относительно принадлежности Крыма мэр Даугавпилса ответил, что Крым является частью Российской Федерации. И даже после замечания, что почти все международное сообщество не признало оккупацию полуострова, он заметил, что это так, но невозможно разделять факты, включенные в состав РФ, и что весь мир продолжил после этого сотрудничать с Россией. На вопрос об ответственности России за убийства гражданских в Буче латвийский мэр с пророссийскими взглядами отметил: за все случившееся ответственны и Россия, и Украина, и США. "За эту ситуацию отвечают все, прежде всего дипломаты – потому что когда дипломаты терпят неудачу, начинает говорить оружие. Так было всегда. Поэтому в этой ситуации надо говорить о проигрыше дипломатии", — отметил мэр по просьбе объяснить, почему он считает жертву агрессии Украину тоже ответственной. Андрейс Элксниньш является представителем социал-демократической партии Saskaņa (Согласие), которая традиционно имела значительную поддержку среди русскоязычных жителей Латвии и только на последних выборах в Сейма осенью 2022 года не смогла преодолеть 5% барьер. Напомним, что Эстония, Латвия и Литва призвали ЕС вместе с международными партнерами помочь Украине создать специальный трибунал по расследованию преступлений агрессии России против Украины. В Латвии отреагировали на заявления кафиров в так называемых "ЛНР" и "ДНР" назначить дату проведения "референдума" о вхождении в состав России. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.