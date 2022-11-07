Военнослужащие из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ направили губернатору Приморья Олегу Кожемяко письмо с жалобами из-за того, что под селом Павловка на Донетчине понесли большие потери. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медуза". Как отмечает издание, о жалобе сообщили "военнослужащий" пропагандистской ВГТРК Александр Сладков, бывший советник председателя Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова и другие российские источники, поддерживающие войну в Украине. Полный текст письма опубликовал телеграмм-канал Grey Zone. "Медуза" не может подлинности текста. Сладков и Кашеварова приведенные в письме данные о потерях и фамилии командиров обнародовать не стали. Согласно публикации Grey Zone, в письме морпехи говорят, что за четыре дня потеряли "около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести" во время "непонятного наступления" на село Павловка под Угледаром Донецкой области. По мнению предполагаемых авторов письма, их командиры – "генерал Мурадов и его корефан земляк Ахмедов" – спланировали наступление, чтобы первый "заработал бонусы перед начальником Генштаба" Валерием Герасимовым, а второй получил звание Героя России. "Им плевать на все, чтобы показать себя. Они людей называют мясом", — говорится в письме. Морпехи просят Кожемяко обратиться к верховному главнокомандующему с просьбой направить "независимую", не связанную с министерством обороны комиссию, говорится в письме. Напомним, в июле 200 морпехов 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота России отказались возвращаться на войну в Украину. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.