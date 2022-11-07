Еврокомиссар по расширению Оливера Варгеи считает, что Украине понадобится более года или двух для завершения процесса подготовки к началу переговоров о вступлении в Европейский союз. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию немецкого издания Welt. "Учитывая большую работу, необходимую для подготовки к участию во внутреннем рынке ЕС и многих других важных областях политики, вся подготовка к вступлению, скорее всего, займет больше времени, чем год или два", — сказал Варгеи. При этом он отметил, что Украина стремится к быстрому продвижению реформ и ускорению работы, необходимой для их реализации. "Это положительно, но не все семь реформ могут быть выполнены быстро", – заявил он. Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Украина может получить оценку прогресса вступления в Европейский союз еще до конца 2022 года. Напомним, что во время совместной конференции с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером Зеленский заявлял, что оценка прогресса Украины по вступлению в ЕС должна состояться до обнародования следующего пакета в рамках политики расширения.