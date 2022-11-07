7 ноября по православному календарю почитается память мучеников Маркияна и Мартирия, отдавших свою жизнь за веру. В прежние времена в этот день почитается память святого мученика. Его считают самым неудачным в ноябре. Что можно и нельзя делать в этот день, кого нужно поздравить – ниже в материале Styler. День Ангела празднуют: Анастасий, Валериан, Валерий, Маркиан, Мартирий, Савин. Традиции этого дня 7 ноября наши предки часто посвящали памяти своих родных и близких. В этот день ходили на кладбище, убирали могилы и зажигали церковную свечу. Дома стоит накрыть стол с любимыми блюдами ваших умерших родственников и помянуть. Важно помочь сегодня сиротам и отверженным. Кроме того, важно просить прощения у всех, кого вы могли обидеть. Тогда вы сможете встретить зиму с чистым сердцем. Что нельзя делать Говорить плохо о своих умерших родственниках. Громко веселиться, смеяться и устраивать громкие гуляния, ведь можно навлечь беду. Плакать в подушку или у зеркала – это к несчастью Лукавить и ругаться, оскорблять и злиться на людей. – чтобы не было неприятностей. Людям, чем-либо торгующим, нельзя есть хлеб. Верили, что, нарушив запрет, можно избавиться от покупателей. Если в этот день отказать нищему или отверженному в просьбе, то можно навлечь на себя горе. Приметы на 7 ноября. Если звезды тускло светятся, то будет холодный и ненастный день. Если дождь, то жди непогоды. Когда снег сегодня выпал, то зима будет снежной. Туман утром предвещает оттепель. Если на деревьях много листьев, то зима будет затяжной. Вороны сидят на деревьях и не спускаются на землю – к сильному ветру. Ранее мы писали, какие праздники мы отметим в ноябре 2022 года, и будут ли дополнительные выходные. Также читайте о чудаковатых, необычных и интересных праздниках, которые отмечают в ноябре.