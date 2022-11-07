В понедельник, 7 ноября, в Украине следует ожидать туман, местами с морозами и небольшими дождями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз в Facebook синоптика Натальи Диденко. "Сегодняшний день в Украине свежий, с туманами, ночным морозцем в Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях и с отличными +14…+16 градусов в западных областях", — написала она. Погода в Украине 7 ноября температура воздуха в Украине самой низкой ожидается на северо-востоке, днем +3…+7 градусов. Теплее всего будет на западе, днем до +12…+16 градусов. На остальной территории Украины в течение дня предполагается +8…+13 градусов, в Крыму до +13…+15 градусов. Туманы "Туманов – много, соответственно, видимость сложнее, улицы – более тусклые, будьте осторожны, носите обязательно на себе либо светоотражающие ленты, либо жилеты", – рассказала Диденко. Дожди Дожди вероятны сегодня лишь местами в западных областях, и то в Карпатах и околокарпатских областях. Погода в Киеве В столице 7 ноября столбики термометров поднимутся до +7…+8 градусов. "Воздух будет сырым, с туманами, однако без серьезных дождей. Со вторника градусы начнут повышаться, в Украине потеплеет на несколько градусов", — добавила Диденко. Как сообщалось, у украинской антарктической станции "Академик Вернадский" зафиксировали новый снежный рекорд. Уровень сугробов достигает более трех метров. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.