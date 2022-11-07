В оккупированном Херсоне приостановили трансляцию российские пропагандистские каналы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на спикера Оперативного командования "Юг" Владислава Назарова в Telegram. По его словам, вещание каналов РФ прекратилось еще неделю назад. Вместо них заработало "Общественно" на 92.00FM. Напомним, ранее так называемая оккупационная "власть" Херсонской области заявила о "завершении эвакуации" с правого берега Днепра. Более подробно о ситуации в Херсоне и области можете узнать в материале РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.