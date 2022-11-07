В Украине до конца 2022 года будет произведен очередной, третий плановый перерасчет пенсий. Увеличенные выплаты могут получить некоторые категории пенсионеров. На сколько и для кого повысятся пенсионные выплаты – читайте в материале ниже. Основания для перерасчета назначенных пенсий определены украинским законодательством и обусловлены увеличением прожиточного минимума. В текущем году перерасчет производился 1 июня, 1 октября, и ожидается также в первый день зимы. Так, по данным Пенсионного фонда, в связи с увеличением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц с 1 декабря до 2 093 гривен возрастут размеры минимальной и максимальной пенсий, составляющие пенсионные выплаты, исчисляемые из размера прожиточного минимума. Перерасчет пенсий с декабря С 1 декабря украинцам до 70 лет, страховой стаж которых составляет не менее 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин, получающих пенсию по закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании и не работающих, минимальную пенсионную выплату установят на уровне 2500 гривен. У мужчин и женщин со страховым стажем менее 35 и 30 лет соответственно, минимальный размер пенсионной выплаты будет установлен пропорционально страховому стажу исходя из размера 2500 гривен. Каким категориям пенсионеров повысят выплаты Согласно бюджету ПФУ, в декабре увеличат суммы выплат трем категориям пенсионеров. Минимальная увеличится до 2093 гривен (то есть на 66 гривен больше), а максимальная подрастет до 20 930 гривен (больше на 660 гривен). Прибавка коснется: граждан с минимальной пенсией (например, кто не имеет достаточного страхового стажа), с максимальной пенсией (если она не превышает 10 прожиточных минималок), пенсионеров с большим страховым стажем, которым за каждый год работы больше нормы выплаты увеличат на 1% (с декабря – 20,93 гривны). Ранее сообщалось, что в Украине 1 октября провели перерасчеты пенсий, и выплаты выросли у людей старше 70 лет и у тех, кто имеет большой страховой стаж. Напомним, по данным ПФУ, с начала 2022 года средняя пенсия выросла на 767,67 гривны (на 19,2%) и составила на 1 октября 2022 года 4 759,2 гривны.