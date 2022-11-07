За прошедшие сутки ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ юга было выполнено 147 огневых задач, а авиацией отработаны 2 результативных вылета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". Впечатлены районы сосредоточения сил и средств противника в нескольких населенных пунктах". Детали: Ориентировочные потери кафиров в течение боевого дня – 14 человек, 3 единицы авто-бронетехники, пункт управления БПЛА, а также 3 склада с боеприпасами в Бериславском и Херсонском районах. Другие результаты поражения дознаются. Также по уточненной информации, подтверждено поражение противника за предыдущие дни в Каховке, где в результате удара по зданию базирования подразделения оккупантов из 200 военных нанесен существенный урон. Последствия враг тщательно скрывает, в городе усилен административно-полицейский режим и давление на местное население. В Бериславе местные требуют принудительной эвакуации до 10 ноября. оккупанты снова шантажируют техногенной катастрофой по поводу возможного разрушения плотины Каховской ГЭС. Корабельный состав РФ в Черном море по-прежнему состоит из 3 кораблей, среди которых ни одного ракетоносителя. Напомним, 6 ноября в Херсоне сообщили об обесточивании во всех районах. Электричество также отсутствует на территории области. Напомним, недавно в ОК "Юг" сообщали, что оккупанты Херсонской области целенаправленно отключают электричество и воду, лишают население доступа к сети Интернет, чтобы заставить людей к "эвакуации" из своих домов. Также стало известно, что оккупационные "власти" Херсонской области на фоне так называемой "эвакуации" запретили учителям пользоваться мессенджерами на смартфонах. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.