Советник Байдена по нацбезопасности Салливан в последние месяцы ведет конфиденциальные переговоры с помощником Путина Ушаковым и секретарем Совбеза России Патрушевым. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal. Утверждается, что целью переговоров было предотвращение эскалации конфликта в Украине, включая угрозу использования ядерного оружия. По данным источников, стремление Салливана к контактам с Россией не находит поддержки у других чиновников в США, которые не считают такое взаимодействие в текущих условиях продуктивным. Также газета пишет, что Салливан в диалоге с Киевом призвал послать открытый сигнал о готовности к урегулированию с Москвой. Напомним, недавно The Washington Post опубликовало материал, в котором утверждается, что администрация президента США Джо Байдена якобы просит руководство Украины "продемонстрировать открытость переговоров с Россией". При этом сейчас Украина не ведет переговоры с Россией, кроме вопроса об обмене пленными. Так, после незаконной аннексии Путиным оккупированных территорий Украины президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона отказывается от диалога с РФ и будет говорить только тогда, когда к власти страны-агрессора придет другое руководство. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.