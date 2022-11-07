Кремль может продолжать проводить "ядерные игры", чтобы побудить США и их союзников давить на Украину, но не сможет принудить Киев к переговорам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW). По оценкам Института, применение Россией ядерного оружия в Украине остается маловероятным, и Кремль сейчас принимает меры по деэскалации своей ядерной риторики. Аналитики обращают внимание, что ядерные угрозы Кремля не смогли взорвать политическую и общественную волю Украины продолжать противостоять российскому вторжению. Отметим, что Украина не ведет никаких переговоров с Россией по мирному разрешению конфликта (кроме вопроса об обмене пленными). После аннексии российским диктатором Владимиром Путиным оккупированных территорий Украины президент Владимир Зеленский четко заявил, что украинская сторона отказывается от диалога и будет говорить только тогда, когда к власти в стране-агрессоре придет другое руководство. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.