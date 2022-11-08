В войне, развязанной Россией на территории Украины, коренной перелом, вероятно, наступит в феврале-марте 2023 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире YouTube-канала "Фейгин Live". Чиновник отметил, что у Кремля уже начались проблемы, которые будут только усугубляться. оккупанты осознают, что существенно уступают в гонке потенциалов. "Они сняли все свои войска, все свои НДС, которых около 40 тысяч человек воюют в Украине. Сняли даже с Мали последних, которые там охраняли урановые рудники", — указал Арестович. Спикер ОП подчеркнул, что РФ уже выгребает последние ресурсы и просит оружие даже у Северной Кореи, а также испытывает серьезные проблемы с ракетами, которые пытается купить у Ирана и доставить через Каспийское море. "Мобилизацию не удается закончить, поэтому вся эта история — билет в один конец. Февраль-март, я думаю, наступит коренной перелом. И поэтому они принимают все меры, чтобы конфликт заморозить, затянуть или договориться о прекращении огня", — добавил чиновник. Напомним, ВСУ уволили уже около 37% территории Украины, которую оккупировала Россия с 2014 года. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.