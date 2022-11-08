В преддверии выборов президент США Джо Байден выразил оптимизм по поводу перспективы сохранения демократами контроля над Конгрессом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill. Выступив 7 ноября на двух виртуальных приемах Национального комитета Демпартии, американский лидер также призвал поклонников пойти на голосование. "Послушайте, если мы сможем удержаться, будем в невероятной форме. Представьте, что мы сможем сделать во время второго срока, если сохраним контроль. Я знаю, что это звучит как очень высокие ожидания, но в любом случае я настроен оптимистично" , – отметил Байден. Кроме того, президент США снова предупредил об опасности избрания поддерживаемых Дональдом Трампом "республиканцев MAGA", назвав их "одними из самых темных сил" в истории Соединенных Штатов. К слову, промежуточные выборы пройдут 8 ноября. На этой гонке ведется борьба за все 435 мест в Палате представителей и 35 из 100 мест в Сенате. Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что итоги предстоящих промежуточных выборов в Конгресс не повлияют на поддержку, которую Вашингтон оказывает Киеву. Все, что известно о выборах в США и насколько их результат важен – читайте в материале. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.