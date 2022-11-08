Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что недавнее нападение злоумышленника на ее дом в Калифорнии и ранение мужчины повлияет на дальнейшую политическую карьеру чиновника. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на интервью Пелоси для CNN. В результате происшествия 28 октября ее мужа Пол, которого нападающий ударил молотком по голове, был госпитализирован. На прошлой неделе его выписали из больницы. Злоумышленник Дэвид ДеПейп был задержан. Мужчина обвиняется по шести пунктам, связанным с нападением, включая покушение на убийство, кражу со взломом, нападение, неправомерное лишение свободы и угрозы члену семьи государственного чиновника. При этом подозреваемый не признает себя виновным по всем государственным обвинениям. 82-летняя Пелоси отметила журналистам тот факт, что она, скорее всего, была предполагаемой целью нападения. "Для меня это действительно сложная часть, потому что Пол не был целью, и он тот, кто платит цену… Он (нападающий, — Ред.) искал не Пола, он искал меня", — сказала представитель Палаты представителей. Также Нэнси Пелоси заявила, что нападение на ее мужа повлияет на решение о ее политическом будущем после промежуточных выборов в Конгресс. Отвечая на вопрос в интервью, приняла ли она решение о возможной отставке в случае, если демократы проиграют "битву" за Палату представителей по итогам выборов, спикер отметила, что "на решение повлияет то, что произошло за последнюю неделю или две". На уточняющий вопрос журналиста: "Повлияет ли атака каким-то образом на ваше решение?", Пелоси ответила утвердительно. Напомним, Нэнси Пелоси, занимающая второе место в конституционной линии преемственности в должности президента США, во время нападения на ее дом находилась в Вашингтоне со своим охранным отрядом. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.