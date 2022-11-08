Российские оккупанты в ночь на 8 ноября атаковали Днепропетровскую область. В результате вражеского обстрела никто не пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВВ Валентина Резниченко. "Россияне попали из "Градов" и тяжелой артиллерии по двум общинам — Марганецкой и Никопольской", — отметил чиновник. Резниченко указал, что в Никополе вражеские снаряды изуродовали около десятка многоэтажных и частных домов, два промышленных предприятия, больницу, школу, профтехучилище, автомобили и газовод. "В остальных районах ночь прошла под звуки сирены, но обошлось без чрезвычайных ситуаций. И в эту минуту спокойно", — добавил глава ОВА. Россияне обстреляли Днепропетровскую область / (t.me/dnipropetrovskaODA) Напомним, в Днепре и области вечером 7 ноября была объявлена угроза атаки с воздуха. Местных жителей призывали сохранять покой. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.