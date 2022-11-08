Гороскоп на ноябрь 2022 года расскажет о знаках Зодиака, на жизнь которых сильно повлияет полное лунное затмение, которое произойдет во время полнолуния 8 ноября. Астрологи говорят, что эти изменения будут положительными. Об этом пишет SantePlus. Лев Лунный затмение даст заряд энергии представителям этого знака Огня, которые могут успешно завершить год. Правильная мотивация позволит вам хорошо подготовиться к новому году и поставить новые цели. Львы могут заработать большие суммы денег до конца года благодаря удачным инвестициям. Телец В этот период Телец пересмотрит свои приоритеты и будет более мотивированным для достижения своих целей. Уроженцы этого земного знака могут встретить своего спутника жизни. Этот период будет очень благоприятен для любви. Телец будет очень счастлив, и эти перемены принесут ему много зрелости и уверенности в себе. Рыбы Рыбы будут более рациональными, чем обычно и смогут больше сосредоточиться на своих проектах и целях. Вам удастся отпустить и оставить все, что мешает вам двигаться вперед. Этот период будет очень важным для представителей этого знака воды, которые смогут превратиться в лучшую версию себя. Водолей Водолею придется принять правильные решения, чтобы обеспечить свое будущее. Это затмение подтолкнет вас к действиям, и вы будете более спокойны по эффективности своих проектов. Водолей также может начать новые плодотворные партнерские отношения. Главное – правильная настройка. Что известно о затемнении Пик затмения ожидается в 12.16-13.43 по киевскому времени 8 ноября. Но увидеть явление можно будет не везде. Наблюдать за затемнением могут жители Восточной Азии, Австралии, тихоокеанского побережья и Северной Америки. То есть увидеть затмение в Украине будет нельзя. Следующее полное лунное затмение ожидается 14 марта 2025 года. Читайте также, что ждет все знаки Зодиака по восточному гороскопу. Кроме того, мы писали, какие знаки Зодиака неожиданно разбогатеют в ноябре.