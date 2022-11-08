В Запорожье в ночь на 8 ноября раздались взрывы. В городе и области была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное. По данным СМИ, в некоторых районах Запорожья слышали звуки около 4:34 часов. Случилось это после сигнала о ракетной опасности. Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти до укрытия, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться, пока не появится информация об отбое тревоги. Напомним, в Днепре и области вечером 7 ноября была объявлена угроза атаки с воздуха. Местных жителей призывали сохранять спокойствие. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.