Президент Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил о намерении всесторонне усиливать военную подготовку в стране, поскольку безопасность КНР становится более нестабильной. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters. "Китай будет всесторонне усиливать свою военную подготовку и подготовку к любой войне", — подчеркнул китайский лидер. Такое заявление Цзиньпина во вторник распространил государственный телеканал CCTV. Президент Китая озвучил мнение, что безопасность страны становится все более нестабильной и неопределенной. Напомним, в начале октября Тайвань заявил о самом большом вторжении китайских Военно-воздушных сил в зону его противовоздушной обороны, и на этом фоне Си Цзиньпин пообещал провести мирное "воссоединение" с Тайванем. Вместе с тем, президент США Джо Байден пообещал Тайваню помощь в случае агрессии Пекина, и частично признанное островное государство уже начало подготовку военного резерва. Добавим также, что Китай заявлял, что будет поддерживать РФ под руководством президента Владимира Путина и планирует усилить сотрудничество между странами.