Ночью и утром, 9 ноября, в большинстве областей ожидается густой туман, видимость 200-500 м. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Синоптики прогнозируют сегодня переменную облачность, без осадков. Ночью 0-5° тепла, днем ожидается 10-15°. В восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 6-11° тепла. Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м/с. Погода в Киевской области В области прогнозируют переменную облачность, без осадков. Однако синоптики предупреждают о тумане ночью и утром. Температура по области ночью 0-5° тепла, днем 10-15°. В Киеве ночью 2-4° тепла, днем 11-13°. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Напомним, что совсем скоро теплый период начнет резко сменяться холодной погодой с дождями, а затем придут морозы и первый мокрый снег. Кроме того, недавно возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский" зафиксировали новый снежный рекорд. Уровень сугробов достиг более трех метров. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.