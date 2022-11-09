Российские оккупанты в ночь на 9 ноября нанесли массированный удар дронами-камикадзе по Днепропетровской области. В результате атак пострадали четыре человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВВ Валентина Резниченко. Чиновник рассказал, что 5 вражеских барражирующих боеприпасов уничтожила наша система ПВО. "Есть и попадание. В Днепре беспилотники попали в логистическое предприятие. Ранены 4 работника. Все в больнице, трое — тяжелые", — отметил Резниченко. По его словам, удар россиян нанес сильный пожар. Горело более 3 000 квадратных метров. Пожарные пламя уже укротили. Разрушены склады предприятия. "По Никопольскому району россияне стреляли "Градами" и тяжелой артиллерией. Пострадали две общины — Мировская и Марганецкая. Люди уцелели", — добавил глава ОВА. В Марганецком обществе повреждены частные дома и частное предприятие. В Мировской – дома и линия электропередач. оккупанты ночью атаковали дронами-камикадзе Днепр / (t.me/dnipropetrovskaODA) Напомним, ночью 9 ноября в Днепре дважды с интервалом около получаса были слышны звуки взрывов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.