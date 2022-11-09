9 ноября 2022 года отмечается день памяти Нестора Летописца, монаха Киево-Печерского монастыря и автора "Повести временных лет", сыгравшего ведущую роль не только в украинской истории, но и в мировой. Наши предки называли эту дату "Нестор" или "Отдельный день". Обо всех важных приметах и ​​традициях этого дня – читайте ниже в материале Styler. Традиции 9 ноября, что нужно сделать Наши предки верили, что сегодня необходимо давать обещания, которые нельзя нарушать в течение года. Например, богатые люди обещали строить монастыри или жертвовать во благо храма. Бедные отправлялись в паломничество или давали обет безбрачия. А молодые девушки ходили в храм и ставили свечи Пресвятой Богородицы, прося защиты от бед. Если в доме кто-то болел или же для исполнения желания нужно принять обет, взять на себя дело и сосредоточенно молча его выполнить. Утром на следующий день следует идти в церковь и молиться Параске, которую чествуют 10 ноября. Если не выполните это, то навлечете на себя беду. Будьте осторожны в этот день с обещаниями. Приметы на Нестора Если в течение нескольких дней сильный ветер дует в одном направлении, то ожидаются осадки. Если на деревьях иней, скоро будет мороз. Утром туман – до оттепели. Если снег выпал на сырую землю, ждите ранней весны и много подснежников. Люди, рожденные 9 ноября, в качестве талисмана должны носить обсидиан. Такие люди обладают хорошей способностью к письму. Что нельзя делать сегодня Не стоит в этот день ругаться, чтобы не пришлось до Рождества сердиться. Нельзя сегодня много работать. Не следует злоупотреблять алкоголем и переедать. Не нужно в этот день ходить в гости, чтобы не вывести из дома счастье. Нельзя принимать цветы. Именины отмечают владельцы следующих имен: Нестор, Андрей, Капитолина, Марк, Александр, Елизавета… Не забудьте поздравить виновников с Днем ангела! Также читайте обо всех церковных праздниках декабря 2022 года. Кроме того, недавно появился календарь выходных и рабочих декабря 2022 года.