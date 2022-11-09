Донбасс остается главным эпицентром атаки российских кафиров. Там противник терпит серьезные потери, что сказывается на его моральном состоянии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергея Череватого в эфире телемарафона. "Бахмутское и Авдеевское направления терпят самые большие атаки. Враг набросает артиллерийскими системами всех видов, минометами и танками. Однако, терпит значительные потери и, как правило, мы не даем ему продвинуться вперед", — сказал офицер. Череватый отметил, что на этом участке фронта в Донецкой области Россия теряет около 100 военных суток. "Это серьезные потери. И это сказывается на их моральном состоянии. По нашим перехватам, мы знаем, что на Авдеевском направлении они планировали, что прибудут офицеры-воспитатели из Тихоокеанского флота для того, чтобы успокоить (улучшить) состояние моральное, и помочь" , — добавил представитель ВСУ. Напомним, ВСУ на юге уничтожили 4 танка и мощно ударили по системам ПВО россиян. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.