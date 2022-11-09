Российские оккупанты 8 ноября атаковали ракетой Одесскую область. Украинские силы противовоздушной обороны сбили враждебную цель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". "С применением авиации со стороны Черного моря противник направил по побережью Одесской области Х-31, выпущенную из самолета Су-30", — отметили наши воины. Силами ПВО российская ракета была уничтожена над водой. Напомним, Россия держит на боевом дежурстве в Черном море 8 кораблей. Среди них нет носителей "Калибров", но угроза обстрелов остается актуальной. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.