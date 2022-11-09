Белоруссия продолжает оказывать России помощь в ведении войны против Украины, предоставляя свою инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Также в составе погранвойск РБ создаются подразделения операторов ударных беспилотников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Кроме того, на территории Беларуси продолжается формирование российско-белорусской группировки войск. "По предварительной информации, военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вооруженных сил республики Беларусь в качестве "братской" помощи закупили для нужд личного состава 15-го мотострелкового полка 2-й мотострелковой дивизии вооруженных сил российской федерации разгрузочных жилетов и другой экипировки", — говорится в утренней сводке Генштаба 9 ноября. Сообщается, что белорусские правоохранительные органы ужесточили меры по поиску, выявлению и задержанию граждан с проукраинской позицией, а также критикующих власть или российскую войну против нашей страны. Ранее сообщалось, что Россия свозит солдат и техники в район белорусских Барановичей. Также ранее мы писали, что в Беларуси на полигонах сосредотачиваются российские самолеты, появились военные палатки и контейнеры для хранения ракет Кинжал. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.