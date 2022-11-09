Гороскоп на ближайшую неделю расскажет о знаках Зодиака, постигших невезение и проблемы — в личной жизни, на работе, финансах. Подробный гороскоп для каждого знака Зодиака рассказала астролог-исследователь Арина Артуровна в Telegram. Важно! Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака. Овен На работе вы можете все физически не успевать, что будет вас подавлять. Вероятны неприятные известия о близких людях. Деловые поездки и переговоры не принесут пользы. Возможна опасность в поездках, поломки авто. Телец Вероятна потеря денег по вашей вине. Из-за поспешности решений, импульсивности поступков возможны финансовые проблемы. На работе конфликты, поломки техники, простой или наоборот авралы. Дома же вероятны ссоры из-за денег. Дева В настоящее время возможны ситуации, влекущие потерю положения, авторитета, работы. Дискредитация, утрата самостоятельности, крах целей. Конфликты с начальством, матерью. Возможна опасность травм, аварий. Козерог Достоверная путаница, напряжение, конфликты с начальством или сотрудниками, поломка техники и сбои приложений. Возможна срочная или дополнительная работа. Болезни обострятся, воспалительные заболевания. Возможны заболевания домашних питомцев. Также читайте о трех знаках Зодиака, которых скоро ждут экстремальные изменения. Кроме того, астролог дала полный прогноз для всех знаков Зодиака.