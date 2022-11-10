США не предоставит Украине современные беспилотники Gray Eagle MQ-1C, поскольку в администрации президента Джо Байдена считают, что это может привести к эскалации конфликта. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Wall Street Journal. Издание отмечает, что члены Конгресса от обеих партий призвали администрацию передать Украине средневысотные вооруженные беспилотники, которые могут летать более 24 часов, в том числе, и Gray Eagle MQ-1C. Однако, как отмечают источники, осведомленные о ситуации, такое решение не было принято. "Это лишает Украину современного вооружения, о котором Киев просил в течение многих месяцев. Пентагон отклонил запрос, опасаясь, что предоставление беспилотников Gray Eagle MQ-1C может привести к эскалации конфликта и дать сигнал Москве, что США предоставляют оружие, которое может быть нацелено на позиции на территории России", — отмечает издание. Джо Байден заявил, что администрация США выполняет далеко не все просьбы Украины и отказалась создавать бесполетную зону. Ранее Байден заявил, что приказ России об отступлении войск из Херсона на левый берег реки Днепр показал, что у Москва есть реальные проблемы с вооруженными силами. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.