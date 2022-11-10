Австрия направит дополнительные 10 млн. евро для поддержки Украины. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на OE24, об этом заявил министр финансов Австрии Магнус Бруннер. Власти Австрии считают важной помощь Украине и намерены увеличить свой вклад в поддержку, отметил он. "Таким образом, мы выражаем нашу солидарность с населением и вносим устойчивый вклад в стабильность в Европе", — пояснил Бруннер. Соответствующее заявление австрийский министр сделал в рамках встречи с главой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо. Переговоры сторон прошли на полях климатического саммита ООН в Египте. Ранее Австрия заявила, что решение о передаче замороженных российских активов для помощи Украине должно быть принято в судебном порядке. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.