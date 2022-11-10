Президент США Джо Байден заявил, что планирует баллотироваться на президентских выборах в 2024 году, но окончательно этот вопрос он решит после общения с супругой. Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам промежуточных выборов в Конгресс, передает РБК-Украина, ссылаясь на The New York Times. Да, Байден заявил, что это "семейное решение", поэтому ему необходимо сначала обсудить этот вопрос со своей женой Джилл. "Я не чувствую никакой спешки, так или иначе", – заявил он. Напомним, что на промежуточных выборах в Конгресс США в штате Пенсильвания переизбрали в Палату представителей умершего демократа. Ранее сообщалось, что Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США не выявило признаков иностранного влияния на выборы.