Российские регионы сталкиваются с серьезными проблемами при выплате обещанных выплат мобилизованным и их семьям, что еще больше ухудшит экономику и повлечет за собой социальную напряженность. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Родственники мобилизованных продолжают делиться своим возмущением в Интернете и на акциях протеста. На кадрах из соцсетей видно, как родственники мобилизованных военнослужащих протестуют у здания администрации Валуйки, заявляя, что местные власти отказываются предоставить "зеленый коридор" и автомобили их близким. Женщины в Курской области в течение двух дней протестовали, чтобы привлечь внимание губернатора Курской области Романа Старовойта, и жаловались, что российские власти направляют мобилизованный персонал в опасные районы, такие как Лисичанск. Старовойт пообещал пригласить дополнительную поддержку мобилизованных Курской областью военнослужащих в Минобороны России. Российская промышленность продолжает сталкиваться с нехваткой кадров по причине мобилизации. Около 90 предприятий Красноярского края ищут замену мобилизованным специалистам. Российские источники сообщили об аналогичной нехватке рабочих мест в Свердловской области, пишут аналитики. Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что около 50 тысяч мобилизованных российских военных участвуют в боевых действиях против Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.