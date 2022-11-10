В части областей Украины сегодня, 10 ноября, ожидается туман и плохая видимость. А на западе страны возможны мелкие дожди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня на большинстве территорий нашей страны будет сухая погода. В западных областях днем местами небольшой дождь. Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с. Однако синоптики предупреждают о тумане утром и ночью в восточных, центральных, большинстве южных областей и в Карпатском регионе. Видимость снизится до 200-500 метров. Столбики термометров днем покажут +8+13 градусов, а в восточных и юго-восточных регионах +5+10 градусов. Ночью температура упадет до +5 градусов, а к востоку от +1 до -4 градусов. Погода в Киеве В столице без осадков, днем облачно с прояснениями. Ветер преимущественно юго-западный до 10 м/с. Температура воздуха в Киеве днем ожидается до +10, а ночью +3 +5 градусов. Напомним, синоптики вчера объявили в восточных, центральных и южных областях желтый уровень опасности из-за тумана и плохой видимости. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.