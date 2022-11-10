10 ноября православные христиане отмечают сегодня день памяти святой и великомученицы Параскевы Пятницы, которая считается покровительницей вышивальщиц. Обо всех приметах и запретах этого дня — читайте в материале Styler . Также мы расскажем, кто имеет в этот день именины. История святой Параскевы Параскева родилась в городе Икония в состоятельной семье, соблюдавшей христианские законы. Всю свою жизнь Параскева служила Господу, молилась и помогала тем, кто в этом нуждался. Параскева помогла многим обратиться к Христианской вере. За это Параскеву бросили в тюрьму. Через несколько дней в Иконию прибыл наместник императора, который следил, чтобы люди не молились Христу. Вместе с другими заключенными к нему привели Параскеву. За праведную жизнь и служение Господу, женщину жестоко наказали. Она умерла от пыток. Украинский народ с особым уважением относился к Параскеве Пятницы. Ее иконами украшали дома, в честь святой строили храмы. Сегодня считается, что искренняя молитва перед образом Параскевы помогает сотворить счастье и мир в семье. Цветы и травы, которыми украшали образы Параскевы Пятницы, считались целебными. В случае любой болезни их прикладывали к больному месту, обливали водой, в которой потом купали детей, или поили больных их отваром. Главные приметы этого дня Пошел снег – жди морозную зиму. Пошел дождь – к теплой зиме. Сколько пролетят птицы на небе – столько теплых дней будет зимой. Кто в пятницу моет пол, тот после смерти в помоях будет валяться. Кто в пятницу над людьми смеется, тому на том свете тоже достанется. Кто прядет в пятницу, у того на том свете будут слепые отец и мать. По пятницам ребенка не купают – потому что будет худая. 10 ноября именины отмечают владельцы таких имен: Ян, Эммануил, Степан, Николай, Максим, Иван, Егор, Дмитрий, Георгий, Арсений, Феврония, Параска, Неонила и Анна. Также читайте обо всех церковных праздниках декабря 2022 года. Кроме того, недавно появился календарь выходных и рабочих декабря 2022 года.