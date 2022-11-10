На войне в Украине были убиты и ранены более 100 тысяч российских военнослужащих. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC, об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. Выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка, Милли также сообщил, что, по его оценкам, было убито около 40 тысяч мирных граждан Украины. "Речь идет о количестве убитых и раненых российских военных на уровне более 100 тысяч. Вероятно, то же — с украинской стороны. Это огромные масштабы человеческих страданий", — заявил Милли. Милли не уточнил, как он получил эти сведения. Министерство обороны России последний раз отчитывалось о потерях 21 сентября, сообщив о гибели 5937 человек. Напомним, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что по данным на 9 ноября, на войне было убито более 77 950 российских военных. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.