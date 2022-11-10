Российские оккупанты ночью 10 ноября обстреляли из РСЗО и тяжелой артиллерии Никопольский район. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко. Россияне попали по трем общинам — Марганецкому, Красногригоревскому и Никопольскому. В Никополе пострадала 80-летняя женщина. Она получила медицинскую помощь и лечится дома.

В результате обстрела пострадала женщина / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA В городе повреждены 10 многоэтажных и частных домов, автозаправка, газопровод и линии электропередач. Вражеские снаряды повлекли за собой пожар на частном подворье. Пожарные пламя уже потушили.

Из-за атаки возник пожар в частном подворье / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA В Марганецкой и Красногригорьевской общинах – без пострадавших. В Красногригорьевской общине повреждены дома и электросети. Напомним, минувшей ночью россияне нанесли массированный удар по иранским дронам по Днепропетровской области, четверо человек пострадали. 8 ноября оккупанты обстреляли из реактивной артиллерии Никопольский район. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.