Сегодня, 11 ноября, в Украине ожидается дождь. Небольшие осадки ожидаются в западных областях, днем на севере Украины, местами в центральной части, а также в Одесской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталья Диденко. "На востоке, большинстве юга и днем в западной части будет без осадков", – добавила она. По данным синоптика, температура воздуха пока не меняется: в течение дня ожидается +8+12, в Крыму до +14 градусов. "В Киеве сегодня дождь ожидается, местами, небольшой. Кто любит – идите, гуляйте, потому что потом долго не будет. Температура воздуха около +10 градусов", – спрогнозировала Диденко. Синоптик добавила, что, кроме сегодня, потом в Украине долго не будет дождя. Как сообщалось, у украинской антарктической станции "Академик Вернадский" зафиксировали новый снежный рекорд. Уровень сугробов достигает более трех метров. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.