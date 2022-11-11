11 ноября православная церковь чтит память святой Анастасии Римской и Авраамия Ростовского. Обо всех приметах и запретах этого дня — читайте в материале Styler . Также мы расскажем, кого сегодня поздравить с днем ангела. Святая Анастасия родилась в знатной семье, а когда ей исполнилось три года, стала сиротой. Ее забрали на воспитание в женскую христианскую общину, расположенную неподалеку от Рима. Наставницей девочки стала Софья. Когда Анастасии исполнился 21 год, ее вызвал к себе градоначальник Пров, которому она сообщила, что верит в Иисуса Христа и отказывается поклоняться богам языческим. За это девушку выставили обнаженной перед жителями города. Анастасия перед народом начала обличать Прова в грехах, за что была измучена, а затем и обезглавлена. В прежние времена наши предки молились святым за здоровье скота — считалось, что Анастасия и Авраамий защищают овец от болезней. Люди читали молитвы и за свою семью, просили удачи и благополучия. Также хозяйки пекли пироги из свежей муки и делали козий сыр, которым угощали родственников и соседей. Если в этот день будет идти дождь, то будет идти снег. Облака по небу низко двигаются – к похолоданию. Если ночью иней, то днем снега не будет. Голуби воркуют – значит, погода будет хорошей. Если хозяин стада отблагодарит пастуху, то целый год его овцы будут целыми и невредимыми. можно оставлять ребенка одного домаКто празднует именины сегодня Сегодня день ангела отмечают Авраамий, Анастасия, Анна, Астерий, Афанасий, Герман, Кирилл, Клавдий, Мария, Тимофей, Феодосий, Феонилла. Также читайте обо всех церковных праздниках декабря 2022 года. Кроме того, недавно появился календарь выходных и рабочих декабря 2022 года.