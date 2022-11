Путеводитель по уголовным делам по аферам руководства Украинской ассоциации футбола с деньгами из украинского бюджета и от международных доноров.

Уголовное производство в Украине

По меньшей мере, 10 уголовных дел расследуют Нацполиция, ДБР, НАБУ и Прокуратура по фактам противоправной деятельности команды Андрея Павелко в УАФ (ранее – ФФУ), пишет footballhub.com.ua.Суммы ущерба, нанесенного футбольными коррупционерами бюджета Украины и международным организациям (УЕФА и ФИФА), эксперты и следствие оценивают примерно в 550 000 000 гривен. Да, речь идет о более полумиллиарда гривен!На счету «команды мечты» Андрея Павелко и примитивная коррупция вроде завышения стоимости строительных работ, и вывода денег в оффшоры, и сговор с детективами НАБУ, и даже препятствование законной деятельности журналистов – проще говоря, давление и угрозы тем, кто отважился рассказывать правду о шокирующие сделки футбольных топ-функционеров.Впрочем, наша редакция угроз коррупционных дельцов не боится. Мы собрали вместе все уголовные дела по сделкам УАФ. По сути, перед вами – настоящий путеводитель по футбольной коррупции в Украине во времена, когда УАФ (до этого ФФУ) руководит Андрей Павелко и его команда.Отдельно отметим, что, несмотря на многолетние расследования, до сих пор (!) нет ни одного приговора суда. Поэтому советуем обратить внимание на разделы «сумма ущерба» и «сообщение о подозрении». Интересно, кому обязан Андрей Павелко тем, что, несмотря на многомиллионные аферы, наказанных за них до сих пор нет.Почему руководители Нацполиции и Полиции Киева, а также Офиса Генерального прокурора фактически бездействуют в этих делах?Почему наше знаменитое НАБУ вообще будто закрыло глаза на коррупцию господина Павелко и просто сбросило дело на полицейских?И как долго высшее руководство страны не будет замечать все эти факты, которые, безусловно, негативно влияют и на имидж, и на состояние футбола в Украине?

Дело 1. «Сговор с НАБУ». По поводу вероятного сговора руководителей УАФ с работниками НАБУ с целью уклонения от ответственности.

Когда было возбуждено дело: 24.12.2020.

Кто ведет досудебное расследование: Государственное бюро расследований

Процессуальное руководство: Офис генерального прокурора

Правовая квалификация: ч. 1 ст. 396 УК Украины

Номер дела: №42020000000002505

Дело возбуждено по фактам противоправных действий работниками НАБУ во время досудебного расследования уголовного производства № 52018000000000539 по оплате строительства футбольных полей государственным средствам по значительно завышенным ценам, к тому же – на родственные и не чуждые руководству ФФУ/УАФ компании.

Сообщено о подозрении: отсутствует

Дело 2. «Расход УАФ денег киевских футболистов».

Когда было возбуждено дело: 07.04.2020.

Кто ведет досудебное расследование: Главное следственное управление ЧП Украины

Процессуальное руководство: Киевская городская прокуратура

Правовая квалификация: ч.4 ст. 191 УК Украины

Номер дела: №12020100000000357

В чем суть сделки Павелка и его подчиненных?

По фактам растраты должностными лицами УАФ в период 2017 по 2020 годы финансовая помощь, которая должна была быть получена Федерацией футбола г. Киева.

Сообщено о подозрении: отсутствует

Дело 3. Растрата бюджетных денег, предназначенных для строительства футбольных полей

Когда возбудили дело: 20.08.2019

Кто ведет досудебное расследование: Главное следственное управление ЧП Украины

Процессуальное руководство: Офис генерального прокурора

Правовая квалификация: ч.4 ст. 191 УК Украины

Номер дела: 42019101070000227

В чем суть сделки Павелка и его подчиненных?

По фактам присвоения должностными лицами КП «Жилье Сервис» денежных средств при реализации бюджетной программы «Строительство футбольных площадок с искусственным покрытием в регионах Украины», перечисленных в качестве аванса на сумму 47 884 315 грн.

Сообщено о подозрении: отсутствует

Дело 4. Злоупотребление при строительстве футбольной базы

Когда возбудили дело: 05.08.2020

Кто ведет досудебное расследование: Следственное управление ГУНП г. Киева

Процессуальное руководство: Киевская городская прокуратура

Правовая квалификация: ч. 1 ст. 364 УК Украины

Номер дела: 12020100000000756

В чем суть сделки Павелка и его подчиненных?

По факту злоупотребления властью должностными лицами украинской ассоциации футбола при строительстве тренировочно-учебной базы для национальных сборных команд Украины по футболу в Киевской области.

Сумма ущерба: следствием оценивается в сумму 6 487 586 грн.

Сообщено о подозрении: отсутствует.

Дело 5. Давление на журналистов

Когда возбудили дело: 04.01.2022

Кто ведет досудебное расследование: Следственное управление ГУНП г. Киева

Процессуальное руководство: Офис генерального прокурора

Правовая квалификация: ч.3 ст.171 УК Украины

Номер дела: 1202200000000000

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко с генеральным секретарем УАФ Юрием Записоцким по предварительному сговору с группой лиц в период времени 2018-2021 годов оказали влияние на швейцарского журналиста Арно Беда с целью воспрепятствования выполнению им профессиональных обязанностей.

Павелко потребовал удаления всех публикаций Арно Беда по коррупции УАФ. Но суд отказал в удовлетворении иска А. Павелко в полном объеме. Более того, указанный иск Павелко был попыткой оказать давление на журналиста Арно Беда. По этому делу суд вышел за рамки осуществления обычной практики рассмотрения дел и самостоятельно запросил УЕФА (по сути дела и документов). Указанный запрос был обусловлен имеющимися у Суда сомнениями достоверности доказательств, предоставленных А. Павелком.

Дело 6. Уголовное производство (дело) № MP/06675/2018, начатое прокуратурой Швейцарии, Ле Шато Поррантрюи, по факту угрозы физического насилия и запугивания журналиста Arnaud Bedat (Арно Беда) президентом УАФ Андреем Павелко, по статье в журнале L’ которая была им опубликована по фактам присвоения 4 млн евро через оффшорную компанию SDT FZE (ОАЭ) руководством УАФ в лице президента Андрея Павелко и Юрия Записоцкого.

Дело 7. Уголовное производство № 31 Js 19174/18 от 08.11.2018, начатое прокуратурой города Ингольштадта, Германия, 2018 в отношении Робби Корнелиса Николааса Веннекера по факту совершения в сговоре с руководством Федерации футбола Украины незаконных действий, полученных от УЕФА, при закупке оборудования ООО «ФФУ Продакшн».

Дело 8. «Схема чай-кофе». Хищение миллионов от УЕФА путем фиктивной покупки дорогостоящих продуктов и товаров через компанию-агент УАФ Newport Management LTD.

Когда возбудили дело: 18.10.2019

Кто ведет досудебное расследование: Следственное управление ГУНП г. Киева

Процессуальное руководство: Офис генерального прокурора

Правовая квалификация: ч. 4 ст. 191 УК Украины

Номер дела: 42019000000002229

В чем суть сделки Павелка и его подчиненных?

По факту осуществления в период с 01.01.2016 по 31.12.2016 должностными лицами УАФ по предварительному сговору группой лиц завладение средствами УАФ в особо крупных размерах путем направления компании-агента УАФ Newport Management LTD распоряжений УАФ о перечислении денежных средств в сумме 4 3 ,17 евро, поступивших на расчетные счета компании Newport Management LTD от УЕФА, в пользу иностранных субъектов, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В ходе досудебного расследования установлен ряд фактов растраты служебными лицами ФФУ денежных средств, полученных от УЕФА на счета компании «Newport Management LTD».

Собранными в ходе опытного расследования материалами подтверждается факт перечисления средств указанным компаниям по распоряжениям ФФУ на общую сумму 11,5 млн евро.

Сумма ущерба: согласно экспертизы от 02.04.2021 — 90 310 546 грн.

Сообщено о подозрении:

1. Записоцкий Юрий Григорьевич, генеральный секретарь ГС «Украинская Ассоциация Футбола» по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК;

2. Сагайдак Евгения Степановна, директор Департамента финансов ГС «Украинская Ассоциация Футбола» по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК

Обеим фигурантам дела судом избраны меры пресечения: Запояскому – личное обязательство и запрет выезда за границу, Сагайдак – круглосуточный домашний арест.

Дело 9. «Коррупционные поля». Оплата строительства футбольных полей за государственные средства по значительно завышенным ценам, к тому же – на родственные и не чуждые руководству ФФУ/УАФ компании.

Когда возбудили дело: 07.06.2018

Кто ведет досудебное расследование: Главное следственное управление ЧП Украины

Процессуальное руководство: Офис генерального прокурора

Правовая квалификация: ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 УК Украины

Номер дела: 42018000000001404

Примечание: Объединено с КП №42018101060000127 от 08.06.2018 и №42019000000000188 от 24.01.2019

В чем суть сделки Павелка и его подчиненных?

Должностные лица законодательной и исполнительной ветвей власти, органов местного самоуправления, предприятий коммунальной и частной форм собственности, действуя по предварительному сговору группой лиц с должностными лицами Общественного союза «Федерация футбола Украины», злоупотребляя своим служебным положением вопреки интересам службы, с целью получения неправомерной выгоды для себя и третьих лиц, оплатили в течение 2017 — 2018 годов за счет средств Государственного бюджета Украины товары и работы, в частности, по строительству полей для мини-футбола с искусственным покрытием по завышенным ценам подконтрольным ГС «Федерация футбола Украины», предприятиям, чем нанесли ущерб правам, свободам и интересам государства, охраняемым законом, на сумму, которая в двести пятьдесят и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, то есть повлекли тяжкие последствия.

Сумма ущерба:

1) по версии следствия, ущерб по искусственному завышению стоимости строительства спортивных площадок в количестве 698 полей по Украине составляет около 300 млн грн.;

2) экспертизой уже установлено, что только в Киеве при строительстве 66 спортивных площадок нанесен ущерб на сумму 9 420 449 грн.

Сообщено о подозрении:

1.Бондаренко Андрей Владимирович, директор ООО «ФФУ Продакшн» по ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК;

2.Лавровская Наиля Наримановна, внештатный сметчик ООО «Спорт технология» по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК;

3.Подрезный Евгений Александрович, директор ООО «Мегастройпроект» по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК;

4.Иванов Борис Валерьевич, главный инженер ООО «Мегастройпроект», по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК;

5.Бовсуновский Сергей Васильевич, директор КП «Жилье-сервис» по ч. 2 ст. 367 УК;

6. Казючиц Сергей Александрович, первый заместитель директора КП “Жилье-сервис по ч. 2 ст. 367 УК.

Дело 10. «Прибыльный завод». Отмывание бюджетных средств при закупке оборудования и сырья для завода ФФУ через офшорную прокладку «SDT FZE».

Когда возбудили дело: 07.06.2018

Кто ведет досудебное расследование: Главное следственное управление ЧП Украины

Процессуальное руководство: Офис генерального прокурора

Правовая квалификация: ч. 2 ст.28, ч.2 ст. 364 УК Украины

Номер дела: 52018000000000539

Примечание: дело передано от НАБУ

В чем суть сделки Павелка и его подчиненных?

Должностные лица руководящего состава Федерации футбола Украины в личных корыстных интересах, злоупотребляя служебным положением, совершили мошеннические действия, направленные на присвоение средств ФФУ, в том числе полученных от УЕФА, при закупке оборудования и сырья для завода Федерация футбола Украины — ООО «ФФУ Продакшн использованием оффшорной фирмы-посредника «SDT FZE» и бюджетных средств Украины при реализации Бюджетной программы с 20% наценкой, что нанесло ущерб государству и ФФУ в особо крупных размерах.

Следствием установлено, что при закупке оборудования для завода вместо того, чтобы заключать ООО ФФУ Продакшн договоры поставки непосредственно с фирмами — поставщиками оборудования, оборудование закупалось сначала на оффшорную компанию SDT FZE (ОАЭ), а затем уже оффшорной компанией по договору поставлялось заводу ООО «ФФУ Продакшн», но уже с безосновательной наценкой в 20%.

Сумма ущерба:

1) по версии следствия, ущерб при приобретении оборудования через SDT FZE (ОАЭ) с наценкой составляет около 26,5 млн грн.

Примечание: дело передано от НАБУ

Сообщено о подозрении: отсутствует.

Дело 11. Фиктивные закупки УАФ

Когда возбудили дело: 01.07.2019

Кто ведет досудебное расследование: Следственное управление ГУ ГФС в г. Киеве

Процессуальное руководство: Киевская городская прокуратура

Правовая квалификация: ч.1 ст. 212, ч.4 ст. 191 УК Украины

Номер дела: 32019100000000483

В чем суть сделки Павелка и его подчиненных?

Должностные лица ГС «Украинская Ассоциация Футбола» в период 2018-2019 злоупотребляя своим служебным положением завладели денежными средствами ГС «Украинская Ассоциация Футбола» в больших размерах путем закупки у подконтрольных физических лиц предприятия других товаров и услуг по завышенным ценам и/или фиктивным соглашениям получение товаров и услуг с целью завладения указанными денежными средствами.

Сумма ущерба: следствием оценивается в сумму 11,97 млн грн.

Сообщено о подозрении: отсутствует.

Дело 12. «Тренировочная база, которой нет». Присвоение средств ФИФА, предоставленных для строительства учебной базы для национальных сборных команд Украины по футболу в с. Княжичи.

Когда было возбуждено дело: 31.07.2020г.

Кто ведет досудебное расследование: Следственное управление ГУНП г. Киева

Процессуальное руководство: Киевская городская прокуратура

Правовая квалификация: ч. 3 ст. 191 УК Украины

Номер дела: 12020100000000742

В чем суть сделки Павелка и его подчиненных?

Уголовное производство начато по факту присвоения средств ФИФА, по программе “Строительства тренировочно-учебной базы для национальных сборных команд Украины по футболу в с. Княжичи (Киевская обл.)”, где умышленно завысили стоимость на покупку земельных участков для тренировочно-учебной базы сборных команд Украины по футболу по программе, выделенной для тренировочно-учебной базы национальных сборных команд Украины по футболу в с. Княжичи Киевской области, должностными лицами по предварительному сговору группой лиц в период с 2017 по 2020 гг.

Следствием установлено, что руководством ФФУ совершены действия, направленные на присвоение 1 949 040,38 долларов США, выделенных FIFA для ФФУ в рамках социального проекта «Строительство тренировочно-учебной базы для национальных сборных команд Украины по футболу в с. Княжичи (Киевская обл.).

Сумма ущерба: следствием оценивается в сумму 1 949 040,38 долларов США

Сообщено о подозрении: отсутствует.