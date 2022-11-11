Вооруженные силы используют зимнее время для подготовки, обновления и усиления. После перерыва ВСУ будут усилены тысячами солдат, которые сейчас проходят военную обучение в Британии. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Резников прогнозирует замедление активных действий на поле боя зимой. "Мы используем это зимнее время с максимальным результатом для наших Вооруженных сил, для перегруппировки, для обновления, для ротации, и мы их хорошо подготовим", — заявил министр. Резников заявил, что новый главнокомандующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин сменил тактику, применяя террор. "Он сменил тактику, потому что он использует тактику террора против гражданского населения и объектов инфраструктуры, используя крылатые ракеты, реактивные снаряды и беспилотники, специальные иранские беспилотники", — сказал министр. Резников также отметил, что под командованием Суровикина армия оккупантов стала более дисциплинированной. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее прогнозировал, что зима будет тяжелой – на истощение. По его словам, это борьба за свободу и логистику. Напомним, в четверг, 10 ноября, США объявили о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины. Вооруженным силам Украины будут переданы дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны. Ранее США объявили, что передадут Украине танки Т-72 и системы противовоздушной обороны Hawk. В октябре стало известно, что Украина направила запрос на поставку американских зенитно-ракетных комплексов Avenger для борьбы с иранскими дронами-камикадзе. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.