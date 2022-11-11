В Киеве полностью исключили русский язык из учебных программ детских садов и школ. Соответствующее решение на пленарном заседании сессии городского совета было принято столичными депутатами 64-ю голосами "за". Об этом сообщили в пресс-службе Киевсовета. Как отметил глава постоянной комиссии по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта столицы, депутат Вадим Васильчук, в условиях войны с РФ нецелесообразно и неправильно проведение учебного процесса и изучение русского языка в заведениях в коммунальных заведениях дошкольного и общего среднего образования. Он также обратил внимание, что в Кремле продвигают тезис о том, что "Россия уходит настолько далеко, как далеко распространённый русский язык". "В связи с этим депутатский корпус Киевского городского совета принял решение, которое позволит избежать эскалации напряжения в обществе и усилит защиту образовательного пространства Киева от гибридных влияний государства-агрессора", — сказал Васильчук. Депутат добавил, что "речь имеет значение, и во время войны – это вопрос национальной безопасности". Проект решения, поддержанный столичными законодателями, предусматривает проведение организационно-правовых действий, направленных на переход групп и классов с русского на государственный язык – украинский. Добавим, перед этим стало известно о решении, согласно которому писатели, творившие на русском языке, но их творчество было связано с Украиной или они родились в нашем состоянии – будут оставлены для изучения. Так, например, Николая Гоголя оставят в программе. Также будут изучать и произведение Михаила Булгакова "Собачье сердце". Николая Кузнецова с "Бабьим Яром" также будут проходить школьники. Ранее сообщалось, что в школах Киева по новой обучающей программе исчезнет русский язык. Ее не будут ни учить, ни преподавать какие-либо предметы. Также мы публиковали видео о реакции украинцев на запрет русского в школах. Напомним, что во Львовской области классов с обучением на русском больше не будет. А перед этим, в июне, исполком Николаевского горсовета утвердил запрет на использование русского языка в школах города.