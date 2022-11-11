Министерство торговли США отозвало у России статус страны с рыночной экономикой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Такое решение принято из-за широкого вмешательства государства в российскую экономику и позволяет применить антидемпинговое законодательство США для устранения рыночных искажений, вызванных этим вмешательством, заявили в министерстве. Чтобы получить в США статус страны с рыночной экономикой, государство должно удовлетворять определенным критериям, прописанным в американском законе о тарифах, принятом в 1930 году. Россия была признана США страной с рыночной экономикой в 2002 году. На страны с таким статусом не распространяется ряд американских внешнеторговых ограничений. Например, по ним сложнее ввести антидемпинговые пошлины. Кроме того, статус государства с рыночной экономикой сыграл определяющую роль при вступлении РФ во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2012 году. В 2021 году министерство торговли США впервые за почти 20 лет рассматривало возможность лишить Россию статуса страны с рыночной экономикой, однако этот статус был подтвержден. Ранее Совет Организации американских государств (ОАГ) принял решение лишить Россию статуса постоянного наблюдателя при организации. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.