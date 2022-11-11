В Киеве установят специальные защитные конструкции в пределах остановок общественного наземного транспорта, где могут укрыться пассажиры автобусов, троллейбусов и трамваев во время воздушных тревог. Об этом сообщила депутат Киевского городского совета Анна Свириденко на своей странице в Facebook. Так, соответствующий проект решения о безопасных остановках проголосовали на пленарном заседании ІІ сессии Киевсовета IX созыва 10 ноября. Она обратила внимание, что таким образом решается вопрос необходимости поиска укрытия гражданам, которые во время воздушной тревоги вынуждены покидать салоны муниципального транспорта — он останавливается при сигналах и не перевозит в это время пассажиров — на улицах столицы. По словам Свириденко, при разработке инициативы по конструкциям гражданской защиты депутаты изучили опыт Израиля, где на каждой остановке стоят железобетонные бункеры без окон и с одним входом. "Рассчитаны на несколько десятков человек. Возле защитных конструкций могут устанавливать бетонные стены толщиной 20 см. Это позволяет спрятаться во время обстрелов и защититься от осколков", — объясняет она. Кто будет производить защитные конструкции Этим займутся столичные предприятия. Депутат выразила надежду, что бетонные укрытия для Киева "смогут сделать оперативно". Где их установят Вопрос утверждения мест для размещения конструкций – на контроле Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, коммунального предприятия "Киевпасстранс" и коммунальной корпорации "Киевавтодор". Они вместе с районными администрациями должны подготовить список остановок, в которых нужны защитные сооружения. Ранее сообщалось, что решение об укрытии на остановках общественного транспорта в Киеве вызвало споры и критику со стороны активистов. Напомним, что сначала о строительстве бетонных остановок заявили в Харькове, а позже о такой инициативе заговорили в Кропивницком. Добавим, перед этим мы показывали, как выглядят безопасные харьковские автобусные остановки.