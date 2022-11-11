оккупанты ночью 11 ноября обстреляли Винницкую область, попали в объект критической инфраструктуры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Винницкой ОВА Сергея Борзова. Он сообщил, что жертв нет. На месте попадания работают спасательные службы. "11 ноября началось с тревоги. Опять попадание в один из объектов критической инфраструктуры Винницкой области", — говорится в сообщении. Напомним, российские оккупанты вечером 4 ноября атаковали Винницкую область дронами-камикадзе. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.