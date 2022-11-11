Южная Корея впервые продаст США артиллерийские снаряды, чтобы их потом направили в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal. В материале говорится, что эти поставки станут частью "секретного соглашения" между Вашингтоном и Сеулом. Сроки заключения сделки не называются. Собеседники газеты утверждают, что США планируют закупить около 100 тысяч снарядов для артиллерийских орудий для отправки Украине. По расчетам Вашингтона, этого количества будет достаточно для ведения интенсивных боевых действий в течение нескольких недель. По словам чиновников, опосредованное отправление боеприпасов через Штаты позволяет Сеулу формально оставаться в рамках взятого обязательства не поставлять Украине вооружение. В настоящее время Вашингтон сможет избежать расходования собственных арсеналов вооружений. Напомним, ранее стало известно, что Чехия получит от Германии танки Leopard вместо советских Т-72, ранее она передала Украине. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.