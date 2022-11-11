Гороскоп в ближайшие дни расскажет, кому из знаков Зодиака стоит проявить осторожность в разных сферах жизни. Луна оставил знак Тельца и находится в Близнецах, и это может оказаться в сомнениях и изменении настроения. Астрологи назвали знаки Зодиака, которым зеркальная дата 11.11.2022 может доставить неприятности. Об этом сообщает SantePlus. 11 ноября – зеркальная дата. Однако из-за положения Луны, такой день будет сложнее сконцентрироваться, могут возникнуть задержки и проблемы с планированием. Не стоит принимать серьезные решения и направить силы на то, чтобы разобраться со своими чувствами и эмоциями. Телец 11 ноября может случиться кризис в ваших личных отношениях – они станут уязвимыми. Если вы присмотритесь, то сможете установить источник проблем и найти решение для их устранения. Не сдавайтесь, потому что вы уже вышли на финишную прямую. Не торопитесь с выводами, наберитесь терпения, ведь ваши заботы скоро разрешатся. Лев Дисбаланс ожидается в профессиональном плане и может коснуться ваших обязанностей по отношению к семье. Близкие люди могут вам сообщить об этом напрямую и поскольку все будет происходить одновременно – вы почувствуете давление. Подумайте, готовы ли вы пойти на компромисс, чтобы все поправить. Если вы не готовы, отложите все важные разговоры и решения на другой день. Подождите, как будут развиваться события, поговорите с тем, кому вы доверяете. Водолей Столкновение Солнца и Сатурна 11 ноября заставит вас критически относиться к себе и более внимательно наблюдать за отношением к вам других людей. Постарайтесь не принимать все происходящее на свой счет. Чье-то отношение часто говорит не об истинном отношении к вам, а об отношении другого человека к самому себе. Если вам покажется, что все обстоит плохо, сохраняйте положительное мышление – именно оно позволит изменить ситуацию к лучшему. Кстати, раньше мы писали о том, для кого из знаков Зодиака скоро начнется "черная полоса". А еще рассказывали о том, кого из знаков Зодиака ждут скоро экстремальные изменения.