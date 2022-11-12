Российские оккупанты ночью 12 ноября обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии несколько районов Днепропетровской области. В результате вражеских ударов были разрушены жилые дома в некоторых населенных пунктах. Об этом 12 ноября передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко. "Россияне ночью снова издевались над Никопольщиной. Держали под прицелом три общины — Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую. Били «Градами» и тяжелой артиллерией", — рассказал чиновник. Так, захватчики выпустили по городам и селам в эту ночь более 50 снарядов. По предварительной информации, никто из людей, к счастью, не пострадал. В населенных пунктах, подвергшихся обстрелам, фиксируют разрушение жилых домов, детали вражеских обстрелов уточняются. Резниченко добавил, что в остальных районах области ночь прошла без тревог и чрезвычайных ситуаций. Также он опубликовал фото последствий обстрелов населённых пунктов.

Войска РФ обстреляли некоторые районы Днепропетровской области (фото: t.me/dnipropetrovskaODA) Напомним, перед этим, 10 ноября, россияне попали по трем общинам Днепропетровской области — Марганецкой, Красногригоревской и Никопольской. Позже вечером 11 ноября захватчики снова ударили по Никопольскому району Днепропетровской области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.