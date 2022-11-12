12 ноября для православного мира – это день памяти священномученика Зиновия и мученицы Зиновии. Обо всех приметах и запретах этого дня — читайте в материале Styler . Также мы расскажем, кого сегодня поздравить с днем ангела. Зиновий и Зиновия жили в III веке, были братом и сестрой. Родители воспитали его в благочестии, а после смерти оставили все свое имущество детям. Зиновий и Зиновия пожертвовали его на благотворительность. Господь еще при жизни наделил их чудесным даром – Зиновий мог исцелять людей, а Зиновия сохранила обет девства. Зиновий стал епископом, а когда Диоклетиан устроил гонения на христиан, святой отказался предавать Господа. Его долго мучили вместе с сестрой, а затем казнили мечом. Наши предки приметили, если в этот день погода будет хорошая, то будет идти дождь. Если в этот день выехать на охоту и подстрелить зайца, то в следующем году будет ждать успеха. Почитали синиц, поэтому для них пытались смастерить кормушку. Главные приметы этого дня Птицы поют сегодня – зима будет недолгой, а весна – ранней; синицы клюют кору деревьев – весна будет дождливой и сырой; с утра было холодно – ждите теплой зимы; встретить в лесу волка — до беды. Что нельзя делать в этот день В этот день категорически нельзя обижаться. Нельзя конфликтовать и унывать. Наши предки заметили, если в этот день погода будет сильная, то и осень будет хорошая. Каковы сегодня именины: Зиновий, Артем, Марко, Стефан, Александр, Макар, Максим, Елена, Зиновия. Также читайте обо всех церковных праздниках декабря 2022 года. Кроме того, недавно появился календарь выходных и рабочих декабря 2022 года.