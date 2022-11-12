В Черном море сейчас находятся 2 российских судна-носителя "Калибров". оккупанты могут атаковать Украину 16 крылатыми ракетами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". "Во вражеской группировке, состоящей из 21 корабля, на боевом дежурстве 2 надводных ракетоносителя. Общее количество готовых к применению "Калибров" — 16", — отметили украинские военные. В ОК "Юг" указали, что противник явно настроен продолжать практику ракетных и дроновых ударов, в том числе и по объектам критической, энергетической инфраструктуры. "Будьте внимательными и сознательными, не пренебрегайте правилами безопасности, тщательно проверяйте информацию, относитесь к ней критически. Соблюдайте установленный порядок и алгоритмы действий по сигналам тревог", — добавили наши воины. Напомним, украинская авиация нанесла мощные удары по скоплению вражеской техники на юге. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.