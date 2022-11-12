Канцлер Германии Олаф Шольц все еще регулярно получает советы от своей предшественницы на этом посту Ангелы Меркель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление чиновника вещателю RND. Как отметил Шольц на дискуссии, его с госпожой Меркель, экс-лидером партии Христианско-демократический союз, связывают долгие годы знакомства и совместной работы. "Во-первых, мы знаем друг друга давно и всегда хорошо работали вместе, хотя мы в разных партиях", – сказал канцлер, представитель Социал-демократической партии. Также он добавил, что "это будет происходить и дальше". Кроме Меркель, Шольц также консультируется со многими другими политиками, представителями разных политсил "далеко за пределами правящих партий". "Я не чувствую себя одиноким", — подчеркнул канцлер ФРГ. Напомним, ранее в сентябре Меркель призвала серьезно относиться к словам Владимира Путина. При этом позже на ее заявление о том, что вроде бы без участия РФ мир в Европе невозможен, резко отреагировали в Офисе президента Украины. Кстати, недавно советник Меркель предложил "депутинизировать" Россию, а также подчеркнул, что российский диктатор должен ответить персонально за совершенные преступления. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.