12 ноября в Украине будет сухая погода. Однако около половины областей накроет туман. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в Украине осадков не ожидается. По всей территории нашей страны будет облачно с прояснениями. В центральных, южных и Донецкой областях ночью и утром туман. Синоптики предупреждают, что видимость снизится до 200-500 метров. В указанных регионах был объявлен первый (желтый) уровень опасности. Ветер западный, 5-10 м/с, в северо-восточных и восточных областях днем местами порывы 15-20 м/с. Столбики термометров днем покажут +8+13 градусов, а ночью +2+7 градусов. Погода в Киеве В столице и Киевской области без осадков, днем облачно с прояснениями. Ветер преимущественно западный до 10 м/с. Температура воздуха в Киеве днем ожидается до +11+13 градусов, а ночью +5+7 градусов. Напомним, совсем скоро теплый период начнет резко сменяться холодной погодой с дождями, а затем придут морозы и первый мокрый снег. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.