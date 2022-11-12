Украинские защитники наносят мощные удары по российским оккупантам на юге. Наши воины 11 ноября уничтожили десятки единиц живой силы врага. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". Авиация ВСУ дважды атаковала скопление техники захватчиков в Бериславском и Херсонском районах. В свою очередь ракетными и артиллерийскими подразделениями выполнено 34 огневых задач. Подтвержденные потери РФ составляют: 25 солдат; 3 самоходные крупнокалиберные гаубицы "Мста-С"; 6 единиц автотехники; склад боеприпасов в Каховском районе "В результате точных ударов Сил обороны по штабу российских войск в населенном пункте Красный Маяк Херсонской области более 30 оккупантов погибли, уничтожены 2 танка и 4 грузовика", — добавили в ОК "Юг". Напомним, площадь освобожденной от российских кафиров территории на юге Украины составила уже более 3 тысяч квадратных километров. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.